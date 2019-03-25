Криушенко: у сборной Беларуси есть характер, хорошая спортивная злость

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Северной Ирландии. Встреча, проходившая в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К манере соперника со множеством подач, фланговой игры мы готовились. И поэтому обидно вдвойне, что пропустили второй мяч после низовой фланговой передачи: не успели закрыть центральную зону. Но что делать? Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше. Наверное, в плюс занесу то, что команда боролась до конца, была более сконцентрированной, действовала злее. Наверное, ребята почувствовали, что можно играть от соперника и добиваться результата.

Повторюсь: команда показала, что готова сражаться до конца. Мы, можно сказать, устроили навал, было много верховых передач в штрафную. В концовке и Мартынович пошёл вперёд… У команды есть характер, хорошая спортивная злость. Жаль, что не удалось забить в ответ», — приводит слова специалиста «Прессбол».