Модрич: если сборная Хорватии не попадёт на Евро-2020, это станет катастрофой

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Венгрии. Встреча, проходившая в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Нужно быть терпеливыми, играть быстрее, быстрее двигаться. Мы расстроены, для нас это большой удар. Мы должны вместе сражаться до самого конца.

Мы не сыграли в свою силу. Первый звоночек был в матче с Азербайджаном, но тогда мы кое-как сумели победить, и вот сегодня новый шок для нас всех. Если продолжим так играть, то у нас будут большие проблемы с тем, чтобы отобраться на Евро-2020. Поэтому нам всем нужно проснуться, играть лучше и забыть о былых достижениях. Таков футбол. Нет времени на радости и празднования. Все теперь на нас настраиваются. Да, мы добились огромного успеха на ЧМ-2018, но нужно фокусироваться на будущем. Если не попадём на чемпионат Европы, это станет катастрофой», — цитирует Модрича germanijak.hr.

Сборная Венгрии набрала три очка в турнирной таблице группы E. Также три очка после двух туров у сборных Хорватии, Словакии и Уэльса. Единственной командой, не набравшей очков в этой группе, является сборная Азербайджана.

В следующем, третьем, туре сборная Венгрии сыграет с Азербайджаном, а сборная Хорватии — с Уэльсом.