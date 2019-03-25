Бубнов: во втором тайме сборная России попросту добивала соперника

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России над Казахстаном (4:0) в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы.

«Уже в первом тайме команда Станислава Черчесова взяла мяч под контроль и забила важнейший быстрый гол. После этого Казахстану пришлось постепенно отказываться от изначального плана и начинать атаковать большими силами. Россияне же здорово воспользовались своими моментами, отметившись хорошими комбинациями, которые завершал Черышев. Первую отлично соорудили Оздоев с Ионовым, а во втором прекрасно проявил себя в роли ассистента Дзюба.

Во втором тайме картина совершенно не изменилась — Россия попросту добивала соперника. Можно сказать, что встреча складывалась для гостей по идеальному сценарию и не отняла слишком много сил. По сравнению с матчем против Бельгии наши лучше контролировали мяч, из-за чего и начали создавать моменты. Тут дело даже не в психологии — разница в классе соперников слишком велика. Было сразу понятно, что проявить себя с Казахстаном будет легче, чем с Бельгией.

Безусловно, лучшим игроком матча стоит признать Черышева, на счету которого дубль и передача. В отличие от клуба, в сборной на него играют, активно используют, а он это чувствует и приобретает уверенность в своих силах. При этом не считаю, что стоит уходить из «Валенсии» туда, где ему будут больше доверять. Там у него благоприятная среда, хорошо знакомый тренер, высокая конкуренция. Лучше уж бороться за место в составе клуба примеры.

Хорошую встречу провел и Дзюба, который до этого не забивал на протяжении длительного периода. Так и должен действовать в связке центральный форвард. Впрочем, нападающий «Зенита» весь этот отрезок играл очень полезно, отмечался в единоборствах и голевых передачах. Хотя забитый мяч все же поможет ему сбросить психологический груз», — приводит слова Бубнова Sportbox.