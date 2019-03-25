Ван Дейк: сборная Нидерландов рассчитывала хотя бы на одно очко

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от национальной команды Германии (2:3) в матче отборочного турнира Евро – 2020. Голландцы отыгрались с 0:2, но пропустили на последней минуте встречи.

«Знали, что у них хорошее командное движение. Мы плохо сыграли в защите, организация нашей игры должна была быть намного лучше. Во втором тайме нам удалось вернуться, рассчитывали хотя бы на одно очко. Но мы его не взяли, и это, конечно, расстраивает. Во втором тайме играли хорошо, но ничего не добились, остались с пустыми руками», — цитирует ван Дейка De Telegraaf.

Сборная Германии набрала три очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и сборная Нидерландов, которая ранее разгромила Беларусь (4:0).