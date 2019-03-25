Лёв: победа в Нидерландах стала отличным началом отборочного этапа

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (3:2) в матче отборочного турнира Евро – 2020.

«Первый тайм был великолепен. Мы полностью контролировали игру. Во второй половине пропустили очень не вовремя. Но нашей молодой команде приходится сталкиваться с подобным. Благодаря хорошей атаке решили исход в свою пользу.

Мне нравится, что команда до последнего верила в победу. Эта победа в Нидерландах стала отличным началом отборочного этапа. Тем не менее мы увидели, что нам ещё нужно работать над удержанием лидерства», — цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии набрала три очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и сборная Нидерландов, которая ранее разгромила Беларусь (4:0).