Далич: все против Хорватии выкладываются на 200%, потому что мы – финалисты ЧМ

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от национальной команды Венгрии (1:2) в матче отборочного турнира Евро – 2020.

«Мы доминировали во втором тайме, создавали моменты и пытались оказать давление, но не могли добавить в завершении. Должны больше работать и бороться в следующих матчах, стараться быть более агрессивными. Все против нас выкладываются на 200%, потому что мы — финалисты чемпионата мира», — цитирует хорватского специалиста официальный сайт УЕФА.

Сборная Венгрии набрала три очка в турнирной таблице группы E. Также три очка после двух туров у сборных Хорватии, Словакии и Уэльса. Единственной командой, не набравшей очков в этой группе, является сборная Азербайджана.