Депай: мы разочарованы, особенно после такой игры с Германией во втором тайме

Полузащитник сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился эмоциями после завершения домашнего отборочного матча чемпионата Европы-2020 с командой Германии. Встреча, проходившая в Амстердаме, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



«Конечно, мы разочарованы, особенно после такой игры во втором тайме. Мы хорошо играли после перерыва, сравняли счёт и могли забить ещё гол, но в итоге сами пропустили. Вообще, несмотря на поражение, эта неделя была хорошей, учитывая камбэк с Германией. Мы настроены очень хорошо», – цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии набрала три очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и сборная Нидерландов, которая ранее разгромила Беларусь (4:0).