Э. Азар: Бельгия хочет попасть на чемпионат Европы как можно раньше

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу над национальной командой Кипра (2:0) в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020.

«Мы знали, что если хорошо проведём начало встречи, то будет легче. В первые 30 минут так и вышло. Потом старались контролировать игру, но было сложно, потому что поле было очень сухим.

Сделали свою работу, у нас шесть очков из шести. Наша задача – попасть на чемпионат Европы как можно раньше. Нужно стараться и дальше выигрывать, в июне нас ждут серьёзные матчи», – цитирует бельгийского хавбека официальный сайт УЕФА.

Бельгия, набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы I. Кипр (3) занимает четвёртое место. В следующем туре Бельгия на своём поле сыграет с Казахстаном. Кипру предстоит выездная игра с Шотландией. Оба матча состоятся 8 июня. Напомним, что в этой группе также выступает сборная России.