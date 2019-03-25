Рейнгольд: никак из головы не выходит вопрос, как Казахстан обыграл Шотландию

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал разгромную победу сборной России в матче отборочного этапа Евро – 2020 с национальной командой Казахстана (4:0).

«После произошедшего в игре с Бельгией у сборной России не было других вариантов, кроме как побеждать. И они это сделали, проснулись, молодцы! Провели хороший матч, ругать команду не за что, взяли три очка и вопросов нет. Правда, никак из головы не выходит вопрос, как Казахстан обыграл Шотландию со счётом 3:0. Не хочу обижать дружескую нам страну, но их сборная нашей команде по зубам, и мы провели хороший матч.

Мы часто ругаем отечественную сборную, но иногда её нужно хвалить, поэтому хвалю всех, особенно атакующую линию. Черышев оформил дубль, забил и Дзюба, от них это и требуется, они выполнили свою работу. Россия взяла три очка, ещё и поправила разницу забитых и пропущенных мячей. Думаю, нас ждут ещё непростые матчи с Кипром и Шотландией, но до них ещё далеко. По последним двум встречам тренерский штаб сделает необходимые выводы, я надеюсь.

Да, у меня часто возникает ощущение, что главный тренер с составом не угадывает. Но это прерогатива тренера, не нам судить, отвечать за результат в любом случае наставнику команды. Команда смотрелась прилично, хотя нужно делать скидку на уровень соперника, которого мы были обязаны обыгрывать», — цитирует Рейнгольда Rusfootball.