Ройс: эта победа говорит о характере сборной Германии

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс поделился эмоциями после завершения выездного отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с командой Нидерландов. Встреча, проходившая в Амстердаме, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



«Я не решил, а только помог решить исход матча. Во втором тайме мы слишком сильно отошли в оборону, но в итоге нанесли решающий удар. У нас отличные молодые футболисты, которые обладают высокой скоростью и волевыми качествами. Эта победа говорит о характере нашей команды», – цитирует Ройса официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии набрала три очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и сборная Нидерландов, которая ранее разгромила Беларусь (4:0).