Куман: на 85-й минуте появилось ощущение, что сборная Германии забьёт

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился эмоциями после завершения домашнего отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с командой Германии. Встреча, проходившая в Амстердаме, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



«В составе сборной Германии отличные превосходные атакующие игроки, и мы предоставили им слишком много пространства. С первым голом нам не повезло, потому как защитник поскользнулся. Второй мяч был прекрасно исполнен.

Нам удалось отыграться, и третий гол скорее должны были забивать мы. Но примерно на 85-й минуте у меня появилось ощущение, что забьют в итоге соперники", – цитирует Кумана интернет-портал Goal.



Сборная Германии набрала три очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и сборная Нидерландов, которая ранее разгромила Беларусь (4:0).