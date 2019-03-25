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Левников будет судить отборочный матч Евро-2020 Италия — Лихтенштейн

Левников будет судить отборочный матч Евро-2020 Италия — Лихтенштейн
Футбол / Евро-2020

Российский арбитр Кирилл Левников был назначен главным арбитром отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Лихтенштейна. Как сообщает официальный сайт УЕФА, ему будут помогать лайнсмены Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Четвёртым арбитром на этой игре выступит Владимир Москалёв.

Встреча группы J Италия — Лихтенштейн состоится во вторник, 26 марта, начало игры — в 22:45 по московскому времени. В первом отборочном матче итальянцы дома обыграли команду Финляндии, а сборная Лихтенштейна на своём поле уступила команде Греции.

В группе J также выступают сборные Боснии и Герцеговины и Армении. Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».

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