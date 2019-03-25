«Барселона» может включить Тодибо в сделку по де Лигту

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, перешедший в клуб в зимнее трансферное окно из «Тулузы», может уже летом покинуть команду.



Как сообщает Sport.es, 19-летний футболист может стать частью сделки по переходу в стан сине-гранатовых капитана «Аякса» Матейса де Лигта. При этом не уточняется, присоединится ли Тодибо к амстердамскому клубу на правах аренды или на постоянной основе.



Напомним, «Барселона» объявила о договорённости по переходу Тодибо в первой половине нынешнего сезона. Изначально планировалось, что игрок пополнит состав сине-гранатовых 1 июля, однако в итоге клубы договорились о других условиях сделки.



Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Аяксу» за де Лигта € 60 млн. При этом в СМИ появлялась информация, согласно которой нидерландский клуб потребует за своего капитана около € 100 млн.

«Аякс» потребует у «Барселоны» € 100 млн за де Лигта