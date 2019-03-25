Алли: сборная Англии хочет стать командой номер один в мире

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли признался, что хочет помочь сборной Англии стать лучшей в мире. Алли вернулся после травмы и помог англичанам стартовать в отборе к чемпионату Европы — 2020 с крупной победы над сборной Чехии (5:0).



«Мы хотим стать командой номер один в мире, а для этого нужно проявлять себя в каждом матче, в том числе и на выезде. Мы все верим, что можем быть лучшей сборной в мире. Конечно, у каждого есть право на мнение, но мы делаем свою работу для того, чтобы достичь этой цели. Все футболисты понимают, что нам ещё необходимо проделать большой путь, выполнить много работы, но мы все чувствуем, что движемся в правильном направлении», — приводит слова Алли издание Mirror.

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