Бывший футболист «Томи» задержан по делу «Зимней вишни»

Экс-футболиста «Томи» Вячеслава Вишневского задержали в Польше по делу «Зимней вишни», сообщает пресс-служба следственного комитета России. Вишневский — генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», здание которого было переоборудовано в торговый центр «Зимняя вишня».

Ранее сообщалось, что он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован. В его действиях предусматриваются признаки преступления «дача взятки». Благодаря принятым мерам местонахождение Вишневского установлено – он задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.

Вишневский известен также как футболист, свою карьеру он начал в «Томи», позже играл в «Уралмаше», «Металлурге», «Анжи». Потом вернулся в Томск, где в феврале 2013 года возглавил кондитерскую фабрику «Красная Звезда», а в 2016-м покинул Россию.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли. В результате пожара погибло 60 человек, из них 41 ребёнок.