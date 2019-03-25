Уголовное дело Кокорина и Мамаева направлено в суд

Уголовное дело нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева направлено в суд. Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк.



«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ», — приводит слова Волк «Интерфакс».



Напомним, фигурантами дела также являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Срок их ареста, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.

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