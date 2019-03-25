«Арсенал» летом планирует приобрести трёх новых игроков

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет в летнее трансферное окно усилить состав своей команды тремя новыми футболистами. Как сообщает Mirror, предстоящим летом Эмери сможет рассчитывать на бюджет в размере £ 45 млн (около € 52,3 млн), чтобы пополнить состав новыми игроками.



Отмечается, что «Арсеналу» в первую очередь необходимо найти замену полузащитнику Аарону Рэмси, который после окончания нынешнего сезона свободным агентом уйдёт в «Ювентус». Кроме того Эмери постарается найти нового полузащитника. Также «канониры» планируют усилить позицию левого защитника.



Трансферный бюджет «Арсенала» может увеличиться, если «канониры» попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон или продадут Месута Озила.

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