Экс-футболиста «Ливерпуля» госпитализировали после нападения в Лидсе

Бывший футболист «Ливерпуля» Гари Макаллистер, ныне работающий помощником главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, пострадал в результате нападения в Лидсе в минувшие выходные.



Как сообщает The Sun, инцидент произошёл в центре города. Шотландец ожидал такси вместе со своей супругой, когда на него напал неизвестный. Макаллистер упал на землю после сильного удара по лицу. Жена экс-полузащитника попыталась защитить мужа, в результате чего повредила запястье. Сам Макаллистер был доставлен в больницу, где ему наложили более 10 швов на верхнюю губу.



Макаллистер выступал за «Ливерпуль» с 2000 по 2002 год. В составе красных шотландец провёл более 50 матчей и успел выиграть Кубок Англии, Кубок лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.