Кто был лучшим игроком сборной России в матчах с Бельгией и Казахстаном?

Сборная России завершила выступление в мартовском перерыве на международные матчи. Команда провела две гостевые встречи квалификации чемпионата Европы – 2020, сыграв с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0), и набрала три очка.
Некоторым футболистам российской сборной удалось особенно ярко проявить себя в этих матчах. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком команды во встречах с Бельгией и Казахстаном?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
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