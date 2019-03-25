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Кто был лучшим игроком сборной России в матчах с Бельгией и Казахстаном?

Кто был лучшим игроком сборной России в матчах с Бельгией и Казахстаном?
Футбол / Евро-2020

Сборная России завершила выступление в мартовском перерыве на международные матчи. Команда провела две гостевые встречи квалификации чемпионата Европы – 2020, сыграв с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0), и набрала три очка.

Некоторым футболистам российской сборной удалось особенно ярко проявить себя в этих матчах. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком команды во встречах с Бельгией и Казахстаном?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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