Шикунов: приятно, что игрок «КС» Джано совершил поступок, который обсуждает мир

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал поступок полузащитника самарской команды и сборной Грузии Джано Ананидзе во время матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Швейцарии.

Ананидзе оперативно оказал помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру. После столкновения с Джемалом Табидзе у Шёра начал западать язык. Джано незамедлительно вмешался в ситуацию и спас его от удушения.

«Очень приятно, что наш игрок совершил положительный поступок, который обсуждает весь мир. Надо было ведь сориентироваться в этой ситуации. Радует, что такие случаи вообще бывают. Когда люди делают подобные вещи, это в принципе для футбола хорошо.



Я смотрел этот матч. Конечно, швейцарцы классом выше грузин, но Джано достойно играл. Насколько мог, пытался наладить игру, создавал моменты. Он на своём уровне. Слава богу, Джано в хорошей форме и продолжает её набирать. Это не его пик. Очень рады, что он играет.



Повреждение Джано? Если он не сможет сыграть с Ирландией, пораньше вернётся в расположение «Крыльев». В любом случае Джано сыграет за клуб в ближайшем туре», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.