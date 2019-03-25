Алдервейрелд: в отборе на Евро-2020 задача сборной Бельгии – занять первое место

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал победу над национальной командой Кипра (2:0) в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020.



«Мы хорошо начали матч с Кипром и разбили все их надежды, но после этого наша игра не была качественной. Хотя шесть очков из шести – отличный результат. В этом отборочном турнире наша задача – занять первое место и при этом забить много мячей. Не надо забегать далеко вперёд, но старт отборочного цикла получился хорошим", – цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА.



Бельгия, набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы I. Кипр (3) занимает четвёртое место. В следующем туре Бельгия на своём поле сыграет с Казахстаном. Кипру предстоит выездная игра с Шотландией. Оба матча состоятся 8 июня. Напомним, что в этой группе также выступает сборная России.

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