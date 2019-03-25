Представитель сборной Казахстана: «технарь» от России? Не знаю, давайте подождём

Наги Бакытбеков, директор департамента маркетинга и PR-службы Казаxстанской федерации футбола, прокомментировал появление отсутствовавшего в заявке сборной полузащитника Яна Вороговского в составе команды в матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 (0:4).



«Игрок заявлен на турнир, у него нет никаких проблем с документами. Этот же футболист играл с Шотландией и даже забил гол. Как вы знаете, за день до игры каждая команда подаёт заявку на игру из 23 человек, и он в ней был. Уже потом, за 75 минут до матча, в системе случился технический сбой, поэтому его не получилось заявить.



Подчеркну, что к ошибке причастен человек не из УЕФА, а из нашей федерации.Техническое поражение? Не знаю, давайте подождём. Думаю, в ближайшие пару дней у нас ещё будут комментарии на этот счёт», — сказал Бакытбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

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