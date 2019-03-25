Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»

В Москве вновь появились баннеры против полузащитника и капитана «Спартака» Дениса Глушакова.



Баннеры появились возле офисов спонсоров московского клуба. Так, возле офиса автомобильной компании Nissan появилась следующая вывеска: «Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь!». У заправки нефтяной компании «Лукойл» был вывешен баннер с надписью «Глушаков – худшая присадка к вашему топливу!», а у банка «Открытие» – «Вклад «Глушаков» – потеряй всё!».

Фотографии баннеров можно посмотреть в «твиттере» Russian ultras.



Напомним, между Глушаковым и фанатами «Спартака» разгорелся конфликт после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера команды осенью прошлого года. Многие поклонники красно-белых обвинили футболиста в сливе специалиста и потребовали его ухода из клуба.