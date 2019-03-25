«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в товарищеском матче, уступая со счётом 0:2

Московский «Локомотив» сыграл вничью в товарищеском матче с «Уфой». Встреча состоялась сегодня, 25 марта, и завершилась со счётом 2:2.



Все голы были забиты во втором тайме. Сначала «Уфа» дважды отличилась усилиями Игоря Безденежных и Вячеслава Кротова, а затем «Локомотив» сумел восстановить равенство благодаря точным ударам Хвичи Кварацхелии и Рифата Жемалетдинова.



«Локомотив» после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 35 очков и уступая лишь «Зениту» (41) и ЦСКА (36). Располагающийся на четвёртой строчке «Краснодар» отстаёт от «железнодорожников» лишь по дополнительным показателям. «Уфа» (16) в свою очередь находится в зоне вылета, занимая предпоследнее, 15-е, место.