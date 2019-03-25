Джано: с Бельгией Джикия был лучшим игроком, с Казахстаном играл спокойно

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал, что смотрел матчи сборной России, в составе которой выступает его друг Георгий Джикия, с командами Бельгии и Казахстана в отборочном раунде на Евро-2020.



«У нас с Джикией сейчас появилась традиция: мы созваниваемся по видеосвязи в «вотсаппе» и общаемся. Он набрал мне перед «Динамо», после чего забил мяч со штрафного. После этого постоянно звонит. Спрашиваю у него: «Что, ещё хочешь забивать?». И я ему набираю перед играми. И вчера смотрел весь матч, и игру с Бельгией. У бельгийцев сильная команда, так что сборную России сразу списали. Но вчера они проявили характер и выиграли 4:0. С Бельгией Джика был лучшим игроком, а вчера играл спокойно, потому что казахстанцы особо моменты не создавали», — сказал Джано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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