Ещенко тренируется в общей группе «Спартака» с ограничениями

Сегодня, 25 марта, утром футболисты «Спартака» собрались на базе в Тарасовке после выходного дня и возобновили подготовку к следующему матчу Премьер-Лиги. Напомним, 30 марта столичная команда встретится в гостях с «Ахматом».



Уже вернулся в общую группу, но пока работает с ограничениями защитник Андрей Ещенко, который в начале декабря прошлого года перенёс операцию на крестообразной связке колена. Целый ряд упражнений он выполнял сегодня наравне с партнёрами.



Кроме того впервые с главной командой тренировался полузащитник Солтмурад Бакаев, выступающий в нынешнем сезоне за «Спартак-2», сообщает пресс-служба клуба.



Защитник Георгий Джикия, который вчера помог сборной России одержать крупную гостевую победу над Казахстаном, присоединится к красно-белым завтра.