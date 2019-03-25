РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»

Российская Премьер-Лиги сегодня, 25 марта, официально сообщила о переносе двух матчей 26-го тура.

«Уважаемые болельщики! В связи с обращением ГУ МВД России по городу Москве матч 26-го тура «Локомотив» — «Енисей» начнётся 28 апреля в 14:00, а матч «Спартак» — «Рубин» 29 апреля в 19:30», — говорится на официальном сайте лиги.

Обе встречи должны были пройти 28 апреля. Матч «Спартак» – «Рубин» изначально планировалось начать в 14:00 мск, а «Локомотив» – «Енисей» в 21:00 мск.

После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».