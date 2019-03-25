Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун помог соотечественникам, пострадавшим во время наводнения в провинции Голестан на севере страны.



Жертвами наводнения стали уже более 10 человек. В Мазандеране было повреждено более 6 тыс. зданий, в Голестане – более 10 тыс. Из наиболее пострадавших называется город Аккала, который затоплен на 65%.

Видео доступно на «Чемпионате».

Азмун перешёл в «Зенит» из казанского «Рубина» в минувшее зимнее трансферное окно. После перехода в стан сине-бело-голубых форвард забил пять мячей в пяти встречах, повторив клубный рекорд «скорострельности», установленный в 1960 году Анатолием Курчавенковым и повторенный в 2016 году бразильским полузащитником Жулиано.