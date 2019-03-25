Адвокат Мамаева: дело ещё могут вернуть прокурору

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о возможном возвращении на пересмотр дела, фигурантом которого является футболист.



«Либо по собственной инициативе, либо по ходатайству защитников суд ещё может вернуть дело прокурору. Это может случиться в случае выявления обстоятельств, которые препятствуют рассмотрению дела по существу и вынесению по нему окончательного процессуального решения. Также рассматривается вопрос возможности или отсутствия таких оснований для продления меры пресечения», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Максимом Ерёминым и Даниилом Бороздиным.



Фигурантами дела также являются нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября. Срок их ареста рассчитан до 8 апреля.

Дело Кокорина и Мамаева идёт в суд. Что это значит Конец истерии близок как никогда.