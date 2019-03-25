Чалов: с Бельгией, конечно, хотелось лучше сыграть, но всё по делу

Форвард сборной России Фёдор Чалов прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0).



«Очень рады, что выиграли, но лично мне очень хотелось забить. Чуть-чуть не получилось, но ничего, надеюсь, в следующих матчах получится. Сборная Казахстана, мне кажется, удобный для нас соперник. В начале они хорошо играли до гола было чуть тревожно, но после гола мы почувствовали уверенность и довели эту игры до победы. С Бельгией, конечно, хотелось лучше сыграть, но всё по делу. После дебюта поздравили друзья, родственники, но добавили, что дальше — больше. Это только начало», — сказал Семёнов в интервью пресс-службе РФС.

Семёнов: после третьего гола у сборной Казахстана опустились руки