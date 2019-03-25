РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России

Российский футбольный союз опубликовал видеоролик, в котором показал моменты, оставшиеся за кадром до начала отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России. Встреча состоялась накануне в Нур-Султане и завершилась победой российской команды со счётом 4:0.

Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

В первом тайме в составе российской сборной дубль оформил форвард «Валенсии» Денис Черышев. На 19-й минуте Черышев отличился после передачи Алексея Ионова. Ещё один мяч Черышев забил уже в компенсированное время первого тайма, переправив мяч в ворота после прострела Артёма Дзюбы. После перерыва, на 52-й минуте, похожий мяч забил уже сам Дзюба, которому ассистировал Черышев. А на 62-й минуте защитник казахстанцев Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота после удара Оздоева.