Экс-игрок «Рейнджерс»: клуб и Джеррард заставили меня чувствовать себя униженным

Нападающий «Перуджи» Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», рассказал о времени, проведённом в аренде в «Рейнджерс» в первой половине нынешнего сезона.



«Джеррард относился ко мне совсем не так, как я себе это представлял. Изначально я ничего не знал о переходе в «Рейнджерс». Переговоры шли между «Ромой» и моими представителями. Когда агент сказал мне о такой возможности, я выразил сомнения. Я не был уверен, что переезд в Шотландию стал бы правильным шагом, но он продолжал уверять меня, что такой переход пойдёт на пользу моей карьере. Затем меня убеждал сам Джеррард. Он звонил мне три или четыре раза, говорил приятные вещи и утверждал, что поможет мне добиться успеха. После этого я почувствовал свою важность и согласился на аренду.



Сразу после моего перехода, когда я ещё не успел освоиться в новом месте, они купили ещё одного нападающего – Кайла Лафферти. Проблемы начались именно с того момента, и вскоре моя ситуация превратилась в ночной кошмар.



Стоило мне лайкнуть пост болельщика в «Инстаграме», как меня оштрафовали на £ 20 тысяч, это было абсолютно нелепо. «Рейнджерс» даже не всегда платили мне зарплату, они всё ещё должны мне выплату за декабрь.



Ни с того ни с сего мне сказали, что я больше не могу пользоваться раздевалкой первой команды. Вместо этого мне пришлось ходить переодеваться с детьми. Затем, спустя несколько дней, мне запретили парковать свой автомобиль на территории тренировочной базы. Я чувствовал себя униженным и продолжал спрашивать, почему отношение ко мне изменилось. Но мне так ничего и не ответили. Джеррард ничего не объяснил ни мне, ни моим представителям», — цитирует Умара Sundaypost.com.

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