Пирло считает, что Икарди потерял больше из-за конфликта с «Интером», чем клуб

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло поделился мыслями о конфликте между миланским «Интером» и нападающим Мауро Икарди.



«Те, кто не играет, падают в цене. Кто бы захотел приобрести Икарди, если бы он всё ещё был отстранён от команды? У «Интера» есть ещё один нападающий, и вопрос в том, как Мауро вернётся в состав после такого длительного отсутствия», — цитирует Икарди Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Икарди уже долгое время не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. Аргентинец перестал выходить на поле после лишения капитанства 13 февраля. Игрок утверждал, что испытывает проблемы с коленом. При этом главный тренер нерадзурри Лучано Спаллетти заявлял, что медицинский штаб команды не выявил у Мауро травмы. На прошлой неделе стало известно, что форвард вернётся к тренировкам с командой.

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