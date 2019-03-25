«Ювентус» может купить Варана по просьбе Роналду

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе французского защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, Роналду попросил руководство «Ювентуса» приобрести Варана в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 90 млн. При этом сумма отступных в контракте француза составляет € 500 млн. Игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед».

25-летний Варан перешёл в «Реал» из «Ланса» летом 2011 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей. Контракт француза с «Королевским клубом» действителен до лета 2022 года.