Кроос: сборная Германии наконец-то одержала победу при хорошей игре

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился впечатлениями от победы национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Нидерландами. Напомним, встреча состоялась в Амстердаме и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Йоахима Лёва.



«Определённо мы чувствуем себя хорошо после того, как наконец-то смогли одержать победу при хорошей игре. Мы упустили свои шансы во Франции и в домашнем матче с Нидерландами», — приводит слова Крооса Deutsche Welle.



Сборная Германии набрала 3 очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и национальная команда Нидерландов, которая ранее дома разгромила сборную Беларуси со счётом 4:0.

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