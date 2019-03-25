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«Барселона» рассматривает трёх вратарей в качестве возможной замены Силлессену

«Барселона» рассматривает трёх вратарей в качестве возможной замены Силлессену
Футбол / Испания

«Барселона» в летнее трансферное окно может расстаться с голландским вратарём Яспером Силлессеном. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб готов продать голкипера за € 30 млн, что составляет половину от суммы отступных по его контракту. В данный момент у Сисселлена нет конкретных предложений, но в «Барселоне» полагают, что он решит уйти, если у него появится вариант с большим клубом.

В качестве возможной замены голландцу «Барселона» рассматривает трёх вратарей: Андре Онану («Аякс»), Коэна Кастельса («Вольфсбург») и Пау Лопеса («Бетис»).

29-летний Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса» за € 13 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за каталонский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с «Барселоной» действителен до 2021 года.

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