Созин: мало кто был уверен, что сборная России точно выиграет в Казахстане

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги отборочного матча Евро-2020, в котором сборная России на выезде обыграла команду Казахстана со счётом 4:0.



«Мы – патриоты, поэтому верим, что наша команда – лучшая в мире! Но давайте начистоту: мало кто был уверен, что сборная гарантированно выиграет в Нур-Султане. Стопроцентной уверенности в результате, да ещё и в крупной победе, не было. Особенно после того, как казахстанцы разгромили не последнюю на континенте Шотландию. Предполагаю, что в самой сборной эти 3:0 тоже поменяли отношение к матчу с Казахстаном. Именно поэтому наши футболисты отнеслись к этой игре даже более серьёзно, чем к Бельгии. Потому что за выездное поражение от первой в мировом рейтинге сборной ругать особо не будут, но за потерю очков с Казахстаном спросили бы, причём спросили бы достаточно строго. Вопросы возникли бы и к футболистам, и к тренерскому штабу.



Поэтому нужно искренне порадоваться за результат, поздравить друг друга и сборную с этой симпатичной победой, а также зафиксировать, что у сборной вырисовываются неплохие турнирные перспективы. Не будем забывать, что команда Черчесова отвыкла от специфики отборочных турниров, ведь последний раз Россия участвовала в них в 2015 году. Поэтому расклад в турнирной таблице после двух туров вселяет оптимизм», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

РФС показал, что осталось за кадром матча сборных Казахстана и России