Де Лигт: сборная Нидерландов боялась атаковать Германию

Защитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Матейс де Лигт прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Германии. Напомним, встреча состоялась в Амстердаме и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Йоахима Лёва.

«Первый тайм был неудачным для сборной Нидерландов. Мы не оказывали давления на игроков соперника, предоставляли пространство. В сборной Германии играют высококлассные футболисты, такие как Зане, Гнабри, Горецка и Кроос. Возможно, мы боялись атаковать немецкую команду. Во втором тайме мы смогли показать, что являемся хорошей командой, но было слишком поздно», — приводит слова де Лигта NOS.

Сборная Германии набрала 3 очка в турнирной таблице группы C. Три очка имеет в своём активе и национальная команда Нидерландов, которая ранее дома разгромила сборную Беларуси со счётом 4:0.