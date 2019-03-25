Маргиев: болели за футболистов на ЧМ, хотя у них и незаслуженно большие зарплаты

Неоднократный победитель чемпионатов мира, Всемирных игр и многих других международных турниров по сумо 35-летний Василий Маргиев поделился мнением о получении футболистами сборной России званий заслуженных мастеров спорта.
«Футболисты на чемпионате мира принесли нашим гражданам большую радость, поэтому я не против. Конечно, в других видах спорта звание заслуженного мастера спорта даётся очень тяжело, за многолетний труд и колоссальные заслуги, а не за один турнир. Но я не жадный, если им дали, значит так должно быть. Мы тоже всей командой болели за них на чемпионате мира, хотя у них и незаслуженно большие зарплаты (улыбается). Но я стараюсь чужих денег не считать, это ни к чему», — сказал Маргиев в эксклюзивном интервью Алексею Адамову.
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Его обнимают гаишники и чествует президент Путин. И Василий не скрывает — без спорта всё было бы очень плохо.