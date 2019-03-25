У УЕФА требуют выяснить, почему игрок сборной Швейцарии продолжил матч с травмой

Благотворительная организация Headway, занимающаяся травмами головы, требует от УЕФА расследовать инцидент, произошедший в матче отборочного турнира Евро-2020 Грузия — Швейцария (0:2), сообщает BBC.



Напомним, на 24-й минуте защитник швейцарской команды Фабиан Шёр столкнулся головами с игроком «Уфы» Джемалом Табидзе и потерял сознание. Матч был приостановлен на несколько минут, а после оказания медицинской помощи Шёр вернулся на поле и доиграл до конца. Примечательно, что первую помощь Шёру оказал полузащитник сборной Грузии и «Крыльев Советов» Джано Ананидзе.



«Что должно произойти, чтобы в футболе начали серьёзно относиться к травмам головы? Решение позволить Фабиану Шёру вернуться на поле было не только невероятно опасным, но и явным нарушением исполнения обязанностей. Комментарии игроков после матча вызывают тревогу и вновь свидетельствуют о недостаточном понимании игроков. УЕФА немедленно должен начать расследование инцидента и объяснить, почему были нарушены протоколы», — отметил исполнительный директор Headway Питер Маккейб.

Джано спас защитника швейцарцев Шёра после столкновения