Журналист Дмитрий Киселёв встал на защиту Кокорина и Мамаева

Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв встал на защиту нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые на данный момент находятся в СИЗО «Бутырка».



«Сажать надо ещё реже, а держать в СИЗО меньше. Практика пока другая. Народный пример – Кокорин и Мамаев. Дерзкий вызов обществу, хулиганство в особо циничной форме. Никому не позволено ни с того ни с сего в ресторане дубасить соседа по столику стулом. Безусловно, заслуживают наказания. Но! Сидят в следственном изоляторе вот уже полгода. В апреле будет ровно шесть месяцев.



Вопрос первый – неужели пьяные похождения двух футболистов за один вечер столь трудно распутать? Многое есть на видео. Все свидетели и потерпевшие понятны. Никаких хитроумных схем.



Вопрос второй – неужели парней всё это время нужно держать за решеткой? Такая пауза в тренировках на поле для профессионального спортсмена просто губительна. Грозит потерей формы и сломом вообще всей судьбы. Содержание в следственном изоляторе – самая жёсткая мера пресечения из всех. Есть ведь ещё такие, как домашний арест, залог, личное поручительство или подписка о невыезде. Прям за решетку надо было? Держать полгода и ещё неизвестно сколько? Прям сломать судьбу ещё до приговора? Как это вообще соразмерно содеянному?



И вопрос третий – всегда ли и всех обязательно сажать, скажем, за хулиганство? Если этих двух долларовых миллионеров гибко оштрафовать в итоге на миллионы долларов каждого – из этой суммы половину государству, половину в качестве компенсации пострадавшим. Не окажется ли это более действенной мерой воспитания и профилактики? И спортивная карьера не пострадает!



Или зачем об этом думать, если человек – пыль?! Или у нас всё же не так? Хочется сказать, что нет, но людей-то неоправданно „содют“ по-папановски. Иначе бы Путин об этом прокурорам не говорил. Но не просто сказал сейчас, а говорит об этом с самого начала своего ещё первого президентского срока», — сказал Киселёв в эфире программы «Вести недели».

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