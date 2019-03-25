Черчесов: ЧМ нам подарили руководители государства, а на Евро ещё попасть надо

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

«У нас соперники Сан-Марино, Кипр и другие. Чемпионат мира—2018 нам подарили и привезли руководители государства, а на чемпионат Европы ещё попасть надо. Мы настроены выкладываться в каждом матче.

Я уже давно не мечтаю. Мы ставим цели, а не мечтаем. Так делают в моём возрасте. Игрокам тоже со мной нельзя мечтать.

Я могу быть необъективен, я из Советского Союза. Для меня «Лужники» – номер один. Финал, открытие, случайно испанцев обыграли там. Для меня это главный стадион», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

После двух туров сборная России, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы I.