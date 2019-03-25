Черчесов: у Джикии большой прогресс, но Ахметов вообще в бухгалтерии сидел

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре защитника «Спартака» Георгия Джикии и полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

«Джикии тут нет? И хорошо, уже надоел бы всем. У него большой прогресс, но Ильзат вообще в бухгалтерии сидел.



Сейчас возможностей у детей и молодых футболистов намного больше. Главное – зря времени не теряй и работай над собой. Как тот же Джикия. Он играл, уходил в аренду. Становился лучше. Мы рады, что он в нашей команде», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

В нынешнем сезоне 25-летний Джикия принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух забитых мячей. На счету 21-летнего Ахметова две результативные передачи в 17 матчах РПЛ.