Черчесов: у меня тактика выжженной земли, форма — трусы белые, нос красный

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ответ на вопрос маленького болельщика, рассказал о тактике национальной команды.

«Какая у меня тактика на игры? Тактика выжженной земли. Форма: трусы белые, нос красный.

У меня примета – к игре хорошо приготовиться. С какой ноги встал, какую молитву прочитал – это никакого отношения не имеет. Для меня важнее, чтобы мой футболист знал, что ему делать и как соперника обыграть. Мои футболисты для меня лучшие», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

После двух туров отборочного турнира чемпионата Европы сборная России, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Следующий матч россияне проведут 8 июня на своём поле с Сан-Марино.