Ковтун призвал руководство «Спартака» организовать встречу Глушакова с фанатами

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о баннерах против капитана команды Дениса Глушакова, которые были вывешены сегодня возле офисов спонсоров «Спартака».



«Руководство «Спартака» должно организовать какую-то встречу Глушакова с лидерами болельщиков клуба. Болельщики объяснятся, а Глушаков выскажет свою позицию. Руководство клуба думает, что это само со временем уйдёт в сторону. Глушаков выходит на поле, играет, он по-прежнему капитан. Какой-то компании болельщиков это не особо по душе.

Нужна ли встреча болельщиков с Денисом? А какой другой вариант здесь можно найти? Здесь всё очень сложно, и непонятно, от кого это исходит», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.