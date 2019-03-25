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Ковтун призвал руководство «Спартака» организовать встречу Глушакова с фанатами

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ковтун призвал руководство «Спартака» организовать встречу Глушакова с фанатами
Футбол / РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о баннерах против капитана команды Дениса Глушакова, которые были вывешены сегодня возле офисов спонсоров «Спартака».

«Руководство «Спартака» должно организовать какую-то встречу Глушакова с лидерами болельщиков клуба. Болельщики объяснятся, а Глушаков выскажет свою позицию. Руководство клуба думает, что это само со временем уйдёт в сторону. Глушаков выходит на поле, играет, он по-прежнему капитан. Какой-то компании болельщиков это не особо по душе.

Нужна ли встреча болельщиков с Денисом? А какой другой вариант здесь можно найти? Здесь всё очень сложно, и непонятно, от кого это исходит», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Баннеры против Глушакова появились возле офисов спонсоров «Спартака»
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