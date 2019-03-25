Черчесов: Лёшу Миранчука не люблю, но левую ногу его люблю. Поэтому он в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.

«Самое важное для молодого тренера – не влюбляться в футболистов своих. И наоборот тоже плохо. Это серьёзно говорю сейчас. Любовь же слепа в обе стороны. Вот я Лёшу Миранчука не люблю, но левую ногу его люблю. Поэтому он в сборной. Его есть кому любить. Надеюсь, и они меня не любят, а оценивают то, что мы им даём», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

23-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором двух забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.