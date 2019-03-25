Ахметов: полгода назад не мог представить, что буду в сборной России

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов признался, что некоторое время назад не мог представить, что окажется в национальной команде. Напомним, вчера, 24 марта, сборная России разгромила национальную команду Казахстана со счётом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Раньше завидовал Алексею Миранчуку. Не мог представить, что буду через полгода в сборной России. Что буду приносить ей пользу. Мы делаем любимое дело, и стараемся делать это хорошо. Профи или нет, всегда играешь. Просто на разном уровне», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Певел Пучков.

Сборная России набрала три очка в двух турах. В группе I по три набранных очка также у сборных Бельгии, Казахстана и Кипра, которые одержали победу в матчах 1-го тура.