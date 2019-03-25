Игнатьев: самое странное место, где играл в футбол? Во дворе, на поле с кочками

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев рассказал о самом странном месте, где приходилось играть в футбол, а также назвал отличия тренировок в национальной команде и в клубе.



«Самое неожиданное место, где играл в футбол? На пляже в отпуске. Гиля на пляже вообще всю жизнь. Во дворе играл, на ужасном поле с кочками.



Тренировки в сборной отличаются от клуба. После игр собираетесь, там легкие тренировки поначалу, для восстановления», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Игнатьев выступает в составе сборной России с 2015 года. Также полузащитник играет за «Локомотив» с 2016 года. Вместе с московской командой Игнатьев стал чемпионом России в сезоне-2017/18.