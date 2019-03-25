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Молодёжная сборная России разгромила Норвегию в товарищеском матче со счётом 5:1

Молодёжная сборная России разгромила Норвегию в товарищеском матче со счётом 5:1
Футбол / Сборная России

В товарищеском матче молодёжная сборная России обыграла национальную команду Норвегии. Встреча состоялась на стадионе футбольного центра Марбельи и завершилась со счётом 5:1 в пользу российской команды.

Голами в составе сборной России отметились полузащитники Александр Ломовицкий, Роман Тугарев и Вячеслав Грулёв, оформивший хет-трик. Автором единственного гола молодёжной сборной Норвегии стал нападающий Денним Йонсен.

Сбор национальной команды России в Испании завершится завтра, 26 марта. Напомним, в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы — 2021 сборная России попала в пятую группу. Соперниками россиян станут национальные команды Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. Первый матч российская сборная проведёт 6 сентября на своём поле с командой Сербии.

Товарищеские матчи U21. Март 2019
25 марта 2019, понедельник. 18:00 МСК
Россия U21
5 : 1
Норвегия U21
1:0 – Ломовицкий – 12, 1:1 – Йонсен – 42, 2:1 – Тугарев – 63, 3:1 – Грулёв – 77, 4:1 – Грулёв – 80, 5:1 – Грулёв – 86
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