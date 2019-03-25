Уткин: Игнатьев Иван Александрович поставил на учёт BMW 320. Зачем мальчик врёт?

Журналист Василий Уткин сообщил данные об автомобиле, который подарили нападающему «Краснодара» Ивану Игнатьеву. Напомним, форвард был переведён в дублирующий состав из-за отказа подписывать новый контракт.



«20-летнего футболиста Ивана Игнатьева до сих пор официально никто не представляет. Известно, что от нового агента он получил бонус в несколько миллионов рублей и автомобиль. Агент неназванный, но всем известно, что это Агузаров. Игнатьев отрицает, что получил бонус и автомобиль. Насчёт бонуса не знаю, а вот автомобиль…



«Игнатьев Иван Александрович, родившийся в Ачинске 6.01.1999 года, 1 марта 2019 года поставил на учёт в ГАИ BMW 320. Госномера...» Впрочем, это лишнее, но всё легко проверяется. 20-летний парень может не знать, как легко можно проверить, зарегистрирована ли машина в ГАИ. А вот те люди, которые пудрят ему мозги, конечно же, это знают. Зачем мальчик врёт? Потому что ему сказали врать. Потому что люди боятся выйти на авансцену. Потому что под ними горит земля, а на них горит шапка.

Один из самых талантливых футболистов России занимается непонятно чем. А мог бы прогрессировать. «Краснодар» ждал, что Игнатьев будет играть, а вместо этого он вступил в войну с клубом. Люди, которые спровоцировали его на это, спрятались и сидят под кустами. Выползайте, ребята", — рассказал Уткин в своём Youtube-канале.